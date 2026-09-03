MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

H Νορβηγία κατάσχεσε ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για αποζημίωση 4,22 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι νορβηγικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Professor Molchanov στο νησί Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική, κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, σύμφωνα με ανακοίνωση αυτής της τελευταίας που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία στον Τύπο.

Το μέτρο έχει σκοπό την εφαρμογή επιδιαιτητικής απόφασης που υποχρέωνε τη Μόσχα να προχωρήσει στην καταβολή ποσού 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την «παράνομη κατάσχεση» περιουσιακών στοιχείων του ουκρανικού ομίλου όταν προσαρτήθηκε η χερσόνησος της Κριμαίας το 2014.

Πρόκειται για «νέο σημαντικό βήμα προς την απόδοση δικαιοσύνης μετά την παράνομη κατάσχεση από τη Ρωσία περιουσιακών στοιχείων της Naftogaz στην Κριμαία», τόνισε με ικανοποίηση στην ανακοίνωση ο προσωρινός γενικός διευθυντής της εταιρείας Σερχίι Φεντορένκο.

«Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ρωσικούς πόρους σε όλο τον κόσμο ως την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων που αποφασίστηκε να δοθούν στη Naftogaz και άλλες εταιρίες του ομίλου Naftogaz», πρόσθεσε.

Η κατάσχεση διατάχτηκε την 31η Αυγούστου 2026 από νορβηγικό δικαστήριο για την εξασφάλιση της πληρωμής της ρωσικής οφειλής, τόκων και συναφών εξόδων, κατά την ανακοίνωση της ουκρανικής εταιρείας.

Κατά δεδομένα του ιστότοπου VesselFinder, το Professor Molchanov βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Μπάρεντσμπουργκ, πόλη ορυχείων.

Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Aftenposten την κατάσχεση.

«Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ έλαβε διαταγή δικαστηρίου (…) για τη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου Professor Molchanov» και «προχώρησε σήμερα» στην κατάσχεση «στην Μπάρεντσμπουργκ», ανέφερε ο Χόκον Φίνσταντ, αξιωματικός της.

Νορβηγία Πλοίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ, 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές, 6% ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και 30% μείωση στις τιμές του ρεύματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Επίσκεψη Όλγας Κεφαλογιάννη στη Χαλκιδική – Συνάντηση με φορείς για την τουριστική ανάπτυξη

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνάντησε την ομάδα του “Χαμογέλα και πάλι” και μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά μετά από πρόωρο τοκετό στο σπίτι – Στο νοσοκομείο η 29χρονη μητέρα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη – Το νέο άλμπουμ από τις Μαλδίβες: “Λογικά θα ανεβάζω φωτογραφίες μέχρι τα Χριστούγεννα”

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Λίβανος: Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας