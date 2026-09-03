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Ηράκλειο: Στον 71χρονο σέρφερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στις Γούβες

Αρχείο Intime
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Στον 71χρονο σέρφερ που είχε εξαφανιστεί από τη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε νωρίτερα στις Γούβες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η ηλικία της σορού, αλλά και τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα μαγιό και ένα ρολόι, φέρεται να ταιριάζουν με την περιγραφή που είχαν δώσει στις Αρχές μέλη της οικογένειας του αγνοούμενου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση. Μέλη της οικογένειας του 71χρονου μεταβαίνουν στο ΠΑΓΝΗ, όπου έχει μεταφερθεί η σορός, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

Ηράκλειο

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