Θεσσαλονίκη: Πήγαν να κλέψουν κοσμηματοπωλείο απέναντι από αστυνομικό τμήμα, πυροβολισμός εναντίον αστυνομικού

Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στον Λαγκαδά!

Όλα έγιναν στις 4 περίπου τα ξημερώματα όταν ξαφνικά χτύπησε ο συναγερμός κοσμηματοπωλείου το οποίο βρίσκεται απέναντι και σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από το Αστυνομικό Τμήμα στο Λαγκαδά.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr ο αστυνομικός φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος μόλις άκουσε τον συναγερμό να χτυπά μέσα στη μαύρη νύχτα έσπευσε να δει τι συμβαίνει.

Τότε αντίκρυσε τέσσερις κουκουλοφόρους οι οποίοι είχαν εισβάλει στο κοσμηματοπωλείο για να κλέψουν τα πολύτιμα προϊόντα του. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα, στη θέα του αστυνομικού φέρεται ότι πυροβόλησε με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου τους στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν.

Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφεραν να διαφύγουν ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι οι τέσσερις δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στον Σοχό όπου και άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στην συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι.

Στις αστυνομικές αρχές της περιοχής σήμανε αμέσως συναγερμός για την αναζήτησή των δραστών ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς αναζήτησή βιντεοληπτικού υλικού και μαρτύρων που ενδεχομένως δείξουν στοιχεία για την ταυτότητα και την πορεία που ακολούθησαν οι τέσσερις δράστες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εμφάνιση του αστυνομικού στο κοσμηματοπωλείο και η αντίδραση του είχε ως αποτέλεσμα σύμφωνα με έγκυρες πηγές οι δράστες να μην καταφέρουν να αρπάξουν πολλά κοσμήματα.