ΠΑΟΚ: Ο Μπριν Ταϊρί έπαθε ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα

Ο Μπριν Ταϊρί στο τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Βίκο Ιωαννίνων έπαθε ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε άμεσα σε αρθροσκόπηση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του, με σκοπό να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση για να μη χάσει πολλά ματς της έναρξης της σεζόν.

Οι πρώτες προβλέψεις μιλούν για απουσία ενός μήνα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται στα τέλη του Σεπτεμβρίου για να φανεί πότε ακριβώς θα πατήσει ξανά παρκέ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Άτυχος στάθηκε ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος θα απουσιάσει για σημαντικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τους Vikos Falcons την περασμένη Δευτέρα, και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο Ταϊρί υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε αρθροσκοπική αποκατάσταση του μηνίσκου από τον ιατρό της ομάδας, χειρουργό ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Σαμαρά. Ο Ταϊρί αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όλοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο πλευρό του Ταϊρί και του ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία και ομαλή ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα στα παρκέ πιο δυνατός».