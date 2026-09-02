Χατζηδάκης: Επειδή η ΔΕΗ σώθηκε το 2019, μπορεί σήμερα να στηρίζει τους καταναλωτές

Από «συστημικός κίνδυνος για τη χώρα» το 2019, σήμερα «εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής που μπορεί να στηρίζει και τους καταναλωτές»: ο λόγος για τη ΔΕΗ, όπως επισημαίνει, σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη έχει ως εξής:

«”Η ΔΕΗ είναι παράδειγμα επιτυχίας μόνο για τη μετοχή της”. Αυτό ακούγαμε τόσο καιρό από εκείνους που είχαν πολεμήσει σχεδόν κάθε βήμα για τη διάσωση και τον εκσυγχρονισμό της. Τώρα άραγε τι έχουν να πουν;

Χθες η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε μια πολύ μεγάλη μείωση της τιμής του μπλε τιμολογίου, στα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή, στα επίπεδα πριν από την κρίση στον Κόλπο. Και το κάνει ενώ η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος αυξήθηκε κατά 21% μέσα σε μόλις έναν μήνα. Σε μια περίοδο που οι τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να ”κλειδώσουν” χαμηλότερες τιμές στο λογαριασμό τους. Κι όσοι δεν έχουν μπλε τιμολόγιο, μπορούν φυσικά να μπουν, να το πάρουν.

Πώς έγινε άραγε αυτό εφικτό; Είτε αρέσει σε ορισμένους είτε όχι, έγινε επειδή η ΔΕΗ διασώθηκε το 2019, επένδυσε αποφασιστικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της δόθηκαν τα εργαλεία για να λειτουργεί ως μια σύγχρονη επιχείρηση που πρωταγωνιστεί στην ελληνική και την περιφερειακή αγορά. Η κερδοφορία για την οποία μας κουνούσαν το δάχτυλο είναι ακριβώς αυτή που της επιτρέπει σήμερα να στηρίζει τους καταναλωτές.

Γι’ αυτό και όσοι ορισμένοι αναλυτές, σχολιαστές κτλ θα πρέπει να μας απαντήσουν: