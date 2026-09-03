MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: Το βίντεο για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ – Η φωτογραφία από το ’80 που τον ενέπνευσε

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επέλεξε να γιορτάζει τη σημερινή επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος.

Αφορμή για το βίντεο, όπως γράφει στην ανάρτησή του στα social media, αποτέλεσε μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’80 στην οποία «άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο».

«Η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του» γράφει ο Παύλος Γερουλάνος δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία.

Το βίντεο του Παύλου Γερουλάνου

Η φωτογραφία που αποτέλεσε έμπνευση για το βίντεο

Το ΑΙ βίντεο του Γερουλάνου με την «πράσινη» Κρήτη για την 3η Σεπτεμβρίου: Η φωτογραφία από το '80 που τον ενέπνευσε

Η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά.
Άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο.

Δεν ξέρω ποιοι ήταν, πότε ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς το έκαναν.

Γνωρίζω μόνο ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του.

Φαντάστηκα την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας φτιάξαμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε όλο το λαό της Κρήτης.

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που 52 χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στη μεγάλη δημοκρατική Παράταξη.

Ευχαριστούμε Κρήτη!
Χρόνια μας πολλά.

ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι – Τι υποστήριξαν

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Στην τελική ευθεία ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τραμπ: Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης για τον GSI

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 36 λεπτά πριν

Συναγερμός από τον ΟΗΕ: Προβλέπει ένα φαινόμενο Ελ Νίνιο “πολύ ισχυρής έντασης” τους επόμενους 5 μήνες