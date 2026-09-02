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Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος

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THESTIVAL TEAM

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Θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου πήρε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Η παρουσιάστρια με ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου απάντησε σε όσους κατέκριναν τη φωνητική απόδοση του τραγουδιστή έπειτα από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο, τονίζοντας πως ο Γιάννης Πάριος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της έγραψε αναλυτικά: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».

Γιάννης Πάριος Ρούλα Κορομηλά

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