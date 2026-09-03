Χαλκιδική: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε προαύλιο σχολείου

Στόχος αγνώστων έπεσε το Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας λίγο πριν το «πρώτο κουδούνι» που μπήκαν στο εσωτερικό του κτιρίου και έβαλαν φωτιά. Το περιστατικό του βανδαλισμού έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της προστασίας των σχολείων και της δημόσιας περιουσίας.

Ο δήμος Κασσάνδρας καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτησή του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των σχολικών χώρων, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και οι αυλές των σχολείων γεμίσουν ξανά με μαθητές.

«Ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία είναι ζήτημα παιδείας και συλλογικής ευθύνης» αναφέρει ο δήμος Κασσάνδρας στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά:

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ – ΤΟΥΣ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ

Ο Δήμος Κασσάνδρας καταδικάζει το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε στον αύλειο χώρο του Γενικού Λυκείου Κασσάνδρας, όπου προκλήθηκε φωτιά.

Ένα σχολείο είναι χώρος εκπαίδευσης, δημιουργίας και ασφάλειας για τα παιδιά μας. Είναι δημόσια περιουσία και ανήκει σε όλους.

Κάθε πράξη καταστροφής πλήττει ολόκληρη την κοινωνία. Γι’ αυτό απευθύνουμε έκκληση προς όλους για υπευθυνότητα, σεβασμό και προστασία των δημόσιων χώρων.

Ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία είναι ζήτημα παιδείας και συλλογικής ευθύνης.

Προστατεύουμε τα σχολεία μας. Σεβόμαστε τον τόπο μας. Αναλαμβάνουμε όλοι την ευθύνη που μας αναλογεί.