Η Φινλανδία ερευνά drone που βρέθηκε στα νότια παράλια

Οι φινλανδικές αρχές ερευνούν ένα drone που βρέθηκε χθες στο Πόρβοο, στα νότια παράλια της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, το drone προοριζόταν για τοπογραφικές εργασίες και χαρτογράφηση και δεν συνιστά κίνδυνο για το κοινό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Η συνοριοφυλακή της Φινλανδίας και η αστυνομία ξεκίνησαν έρευνα σε σχέση με το περιστατικό. Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι θα παρέχει πληροφορίες για το θέμα, καθώς προχωράει η έρευνα.

Τέλος, δεν έγινε ακόμη σαφές εάν το περιστατικό συνιστά εδαφική παραβίαση.