Νετανιάχου: Όλοι οι μηχανισμοί του Ισραήλ εργάζονται για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν

Με την αναζωπύρωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (2/9), ο Νετανιάχου ανέφερε: «Θα ανατρέψουμε το καθεστώς στο Ιράν και θα πέσει. Όλοι οι μηχανισμοί μας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση».

Πρόσθεσε επίσης ότι, εάν το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι «μία από τις τελευταίες αποφάσεις του».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι το Ισραήλ «δεν πρέπει να ανησυχεί» για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, προσθέτοντας: «Όσο είμαι Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα φροντίζω γι’ αυτό».

Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών ενημερώσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην παρούσα φάση δεν είναι η διεύρυνση της σύγκρουσης, αλλά η μείωση του κινδύνου ιρανικών επιθέσεων.

Από την άλλη πλευρά, το ισραηλινό Channel 13 μετέδωσε ότι οι Αμερικανοί έλαβαν ενημέρωση από διαμεσολαβητές σύμφωνα με την οποία το Ιράν εξακολουθεί να μην ενδιαφέρεται για αποκλιμάκωση της έντασης και εμφανίζεται περισσότερο διατεθειμένο να κινηθεί προς περαιτέρω κλιμάκωση, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες μείωσης των εντάσεων.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Σαββατοκύριακου εναντίον εκτοξευτών πυραύλων στο ιρανικό νησί Λαράκ, έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους προς την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε την Τρίτη νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη αντέδρασε στοχεύοντας αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί προς το παρόν περαιτέρω κλιμάκωση, ωστόσο είναι γνωστό ότι προσαρμόζει συχνά τη στάση του ανάλογα με τις εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως θα προχωρήσει σε ακόμη πιο σκληρή απάντηση εάν το Ιράν ανταποδώσει τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα.

Πηγή: ertnews.gr