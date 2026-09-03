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Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε 59χρονη

Intime
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην Επαρχιακή Οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, 60χρονος ημεδαπός στην Επαρχιακή Οδό Καλαμωτού –
Ζαγκλιβερίου, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στη συνέχεια παρέσυρε 59χρονη ημεδαπή τραυματίζοντάς την, ενώ σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη νοσηλεύεται ελαφρώς τραυματισμένη.

Θεσσαλονίκη

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