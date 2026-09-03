Θεσσαλονίκη: Τρία περιστατικά διακίνησης αλλοδαπών σε λίγες ώρες στην Εγνατία Οδό – Οδηγός φορτηγού κλείδωσε τις πόρτες για να μην συλληφθεί

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο, εντόπισαν, σε τρείς διαφορετικές περιπτώσεις, οχήματα που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα:

σήμερα νωρίς το πρωί στην Εγνατία Οδό (κόμβος Αμφίπολης), εντοπίστηκαν δύο οχήματα (1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 1 φορτηγό), τα οποία όταν πραγματοποιήθηκαν σήματα για διενέργεια ελέγχου ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία το καθένα. Συνελήφθησαν τόσο ο οδηγός του φορτηγού (30χρονος αλλοδαπός), στο χώρο φορτοεκφόρτωσης του οποίου βρέθηκαν τέσσερις αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, όσο και ο οδηγός (24χρονος αλλοδαπός) και η συνοδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (31χρονη αλλοδαπή) που ενεργούσε ως προπομπός για να ελέγχει τη διαδρομή για την ύπαρξη αστυνομικών ελέγχων. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού κατά την ακινητοποίηση του οχήματος, κλείδωσε τις πόρτες προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Συνελήφθη 19χρονη αλλοδαπή, η οποία χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, ύψος διοδίων Ανάληψης, κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκαν δύο αλλοδαποί οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, ο οποίος χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό δε συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια εγκλωβίστηκε στα διόδια Ασπροβάλτας και ακινητοποιήθηκε. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν οκτώ αλλοδαποί (εκ των οποίων 5 συνοδευόμενα ανήλικα) που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ σημειώνεται ότι ο 36χρονος κατά την ακινητοποίηση του οχήματος δεν άνοιγε την πόρτα.

Στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών που διενεργήθηκαν από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Μυγδονίας τα οποία σχημάτισαν σχετικές δικογραφίες, προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί, εισήλθαν από αδιευκρίνιστα σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας, κατά περίπτωση, από 2.000 έως 4.500 ευρώ σε κυκλώματα έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.