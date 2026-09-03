Πέθανε η Κασάντρα Γουίλσον, η θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ, σε ηλικία 70 ετών

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy, πέθανε την Τρίτη (1/9/2026) σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον του Μισισίπι (νότιες ΗΠΑ), όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της.

«Η τραγουδίστρια Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανακοίνωσε ο Ρόμπερτ Τόρε, στα μέσα ενημέρωσης χαιρετίζοντας τη μνήμη μιας «θρυλικής καλλιτέχνιδας της τζαζ».

Η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή και ο Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια και παραγωγός, η Κασάντρα Γουίλσον ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο, φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο χροιά της.

Η τραγουδίστρια είχε τιμηθεί δύο φορές με Βραβεία Grammy στην καριέρα της, η οποία διάρκεσε 30 χρόνια, κατά τα οποία συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους Στιβ Κόλμαν και Γουίντον Μαρσάλις.

Το 1997 είχε λάβει το Grammy καλύτερης τζαζ φωνητικής ερμηνείας για το «New Moon Daughter». Δώδεκα χρόνια αργότερα, της απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».