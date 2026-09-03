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Τραγωδία στην Κόρινθο: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού – Διακοπή δρομολογίων και στα δύο ρεύματα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

“Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 05:40, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο – Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Κορίνθου.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51,, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων”.

Κόρινθος Προαστιακός

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