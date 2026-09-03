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Διάσωση 75 μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνολικά 75 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Σε αυτές επέβαιναν αντίστοιχα 39 και 36 άτομα.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Γαύδος Μετανάστες

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