Δρόμοι ποτάμια και προβλήματα από την ισχυρή νεροποντή στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο
Ισχυρή νεροποντή έπληξε χθες το βράδυ την πόλη της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.
Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια
Η έντονη βροχόπτωση, συνοδευόμενη από κεραυνούς, δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων.
@giorgos.23.0 ♬ πρωτότυπος ήχος – giorgos.23.0
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
@thestival.gr ❗️Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ισχυρή βροχόπτωση. Διαβάστε περισσότερα στο link in bio #thessaloniki #rain #skg #θεσσαλονίκη #thestival ♬ πρωτότυπος ήχος – Thestival.gr
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Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Χαρακτηριστική περίπτωση η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.
@fragiskosofficial Δεν μας πειράζει η καταρρακτώδης βροχή Η μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε sold out συνεχίστηκε #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song ♬ πρωτότυπος ήχος – Fragiskos 🔷💫🎤
Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος και σήμερα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν έως και το απόγευμα.
Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.