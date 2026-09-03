Δρόμοι ποτάμια και προβλήματα από την ισχυρή νεροποντή στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

Ισχυρή νεροποντή έπληξε χθες το βράδυ την πόλη της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Η έντονη βροχόπτωση, συνοδευόμενη από κεραυνούς, δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστική περίπτωση η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.

Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος και σήμερα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν έως και το απόγευμα.

Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.