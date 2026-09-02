Aλεπού βγήκε βόλτα στα Λιπάσματα Δραπετσώνας  – Δείτε φωτό

Ένα απρόσμενο περιστατικό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ στον Πολυχώρο των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Μια μικρή αλεπού εμφανίστηκε στην περιοχή και άρχισε να κινείται ανάμεσα στους χώρους όπου κάτοικοι και επισκέπτες απολάμβαναν τη βόλτα τους.

Το ζώο, μάλιστα, δεν έμεινε σε απόσταση, καθώς πλησίασε τα τραπέζια όπου κάθονταν οικογένειες, ακόμη και παιδιά, αναζητώντας πιθανότατα κάτι για να φάει.

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