Σαμαράς για Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες που έκανε την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης άσκησε με δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς κάνοντας λόγο για «μεγάλα λόγια» και «αυταπάτες»

Όπως σημειώνει ο κ. Σαμαράς, «ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει».

«Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…» καταλήγει στη δήλωση του ο Αντώνης Σαμαράς για τις ανακοινώσεις Τσίπρα.