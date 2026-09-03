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Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών – Εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε δύο συλλήψεις καταδικασμένων για υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, πρωινές ώρες της 02 09-2026, 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 6 ετών, για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απογευματινές ώρες της 02-09-2026 στην περιοχή του Κορδελιού, 38χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας εκκρεμεί απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία διατάσσεται έκτιση ποινής φυλάκισης 2 ετών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών – παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη Συλλήψεις

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