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Θεοδωρικάκος: Ο Τσίπρας πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ευκαιρία να κυβερνήσει ξανά

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THESTIVAL TEAM

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Για «εμπόριο δωρεάν ελπίδας» κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κληθείς σήμερα να σχολιάσει τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο ελληνικός λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ξανά την ευκαιρία να κυβερνήσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σημειώνοντας ότι «εάν αθροίσει κανείς τις υποσχέσεις που έδωσε στους Έλληνες (σ.σ. ο κ. Τσίπρας) είναι πρόσθετα 13 δισ. ευρώ το χρόνο» σχολίασε «δεν έγινε πρωθυπουργός με 2-3 ψέματα; Είχε υποσχεθεί τα ακριβώς ανάποδα από εκείνα που έκανε. Τάζει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει».

Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο Αλέξης Τσίπρας «ξεχνά συνειδητά ότι η χώρα έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές υποσχέσεις, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πρέπει να τηρεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες».

«Επειδή δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει αυτές οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο δημοσιονομικό συμβούλιο, να μετρηθούν με επίσημο τρόπο και ο Ελληνικός λαός να γνωρίζουν ποια από αυτά είναι αλήθεια».

Τάκης Θεοδωρικάκος

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