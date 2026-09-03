Μ. Χαρακόπουλος: Να μην χάσουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη πληγέντες του Daniel

Να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τους παραγωγούς, που ενώ υπέστησαν σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειές τους από την θεομηνία Daniel, δεν αναγνωρίζονται ως κατ’ επάγγελμα αγρότες, επειδή αναγκάζονται να εργάζονται σε άλλους κλάδους για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, ζητά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Με την αναφορά του ο θεσσαλός πολιτικός συνηγορεί στο αίτημα αγρότη του δήμου Αγιάς ο οποίος με σχετική επιστολή του διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ενώ εξαιτίας της θεομηνίας Daniel καταστράφηκαν οι καλλιέργειές του και ως εκ τούτου δεν είχε κανένα αγροτικό εισόδημα για τα έτη 2024 και 2025, εντούτοις του αφαιρέθηκε η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη, επειδή εργάσθηκε ως μισθωτός εργάτης για να συντηρήσει την οικογένειά του.

Το αποτέλεσμα της άδικης αυτής απόφασης είναι ότι ο εν λόγω αγρότης να δικαιούται πλέον μόνον τις μισές ενισχύσεις και αποζημιώσεις λόγω Daniel, και να αδυνατεί να αποκαταστήσει τις καλλιέργειές του.

Όπως υπογραμμίζει, αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλοι αγρότες, οι οποίοι δικαίως διαμαρτύρονται και ζητούν να διορθωθεί η αδικία που υφίστανται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ