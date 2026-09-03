Τάσος Χατζηβασιλείου: Οι εξαγγελίες Τσίπρα αποδεικνύουν ότι η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη έχει φέρει αποτελέσματα

«Η ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ και οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα αποδεικνύουν εμμέσως ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά και ότι η κυβερνητική οικονομική πολιτική έχει φέρει αποτελέσματα», τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σχολίασε ότι «για να μπορεί ο κ. Τσίπρας να τάζει λαγούς με πετραχήλια, σημαίνει ότι τα νούμερα είναι πολύ καλά και το διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί». Πρόσθεσε δε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θύμισε «τον κ. Τσίπρα από τα παλιά» και την ομιλία της Θεσσαλονίκης το 2014. «Πέρασαν από τότε δώδεκα χρόνια και ένα αχρείαστο μνημόνιο. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να έχει κοντή μνήμη, αλλά δεν έχουν κοντή μνήμη οι πολίτες», σημείωσε με νόημα, συμπληρώνοντας ότι «η μεσαία τάξη θυμάται ότι την αφαίμαξε ο κ. Τσίπρας την εποχή που κυβερνούσε».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει πως κυβερνά με ευθύνη και σύνεση. «Δεν μπορούμε να ρίξουμε την καρδάρα με το γάλα, δηλαδή τις θυσίες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Θα δείτε μέτρα στοχευμένα και κοστολογημένα, που θα αφορούν τους πολίτες οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία ορθώς συνομιλούν, παρά τις δυσκολίες. Όπως είπε, τα «ήρεμα νερά» αποτελούν εργαλείο πολιτικής, όχι αυτοσκοπό. Πρόσθεσε δε ότι η Τουρκία αντιδρά στις νόμιμες κινήσεις που έχει κάνει η Αθήνα το προηγούμενο διάστημα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», επισημαίνοντας ότι η Τουρκία ενοχλείται από την ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος. «Δεν δεχόμαστε κανένα παιχνίδι σε βάρος εθνικών συμφερόντων», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην Ευρώπη, χαρακτήρισε «απαράδεκτο και καταδικαστέο» το περιστατικό στη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και των μεταφορών.

Μιλώντας για το επερχόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στο Δουβλίνο όπου και θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο, ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι στην ατζέντα βρίσκονται, ανάμεσα σε άλλα, η διεύρυνση της Ένωσης και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034.

Ερωτώμενος για τις εκλογές, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος. «Η ιστορία έχει αποδείξει στην Ελλάδα ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι σταθερότερες και αποτελεσματικότερες. Προσωπικά, πιστεύω στην αυτοδυναμία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη μάχη για να πετύχει τον στόχο», κατέληξε.