Πέτρος Κόκκαλης: Να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο για να φορολογηθεί το πλουσιότερο 1%

Στην αξιοποίηση του περιουσιολογίου για τη φορολόγηση του πλουσιότερου 1% αναφέρθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης, μιλώντας στο AlphaRadio989, υποστηρίζοντας ότι για να υπάρξει φορολόγηση της περιουσίας θα πρέπει πρώτα να είναι γνωστά τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν.

Ο Πέτρος Κόκκαλης σημείωσε ότι το περιουσιολόγιο είχε ψηφιστεί το 2018, αλλά δεν εφαρμόστηκε, ενώ αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των πλουσιότερων.

«Για να φορολογείς πρέπει να γνωρίζεις τι περιουσία υπάρχει. Αυτό το περιουσιολόγιο λοιπόν ψηφίσει το 2018, ουδέποτε έγινε. Νομίζω το κρίσιμο εδώ είναι ότι η πατριωτική εισφορά αφορά για πρώτη φορά μια ζήτηση περιουσίας επί της περιουσίας και όχι μόνο επί της εργασίας και επί των μισθωτών. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι όμως και μια παγκόσμια απαίτηση».

«Δεν είναι εφαρμόσιμο να συνεχίσουμε με ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας»

Αναφερόμενος ευρύτερα στην κατάσταση της οικονομίας, ο Πέτρος Κόκκαλης υποστήριξε ότι το σημερινό μοντέλο, όπως το περιέγραψε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. «Δεν είναι εφαρμόσιμο να συνεχίσουμε να έχουμε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, ακριβής ζωής και τεράστιων ανισοτήτων».

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη επενδύσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, με έμφαση στα κτίρια, στο περιβάλλον και στην προστασία από φυσικές καταστροφές. «Η χώρα μας υποχρεούται και βάσει των χρηματοδοτικών ευκαιριών που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και λόγω της κατάστασης που βλέπουμε γύρω μας να επενδύσει πάρα πολύ σε κτίρια, σε προστασία περιβάλλοντος σε προστασία από πλημμύρες, σε προστασία δασών, να δημιουργήσει δηλαδή μία ανθεκτικότητα».

Ο Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συνδέοντας το ζήτημα με την παραγωγικότητα, το κατά κεφαλήν προϊόν και το κόστος στέγασης. «Η οικονομία μπορεί να έχει μία ανάπτυξη αλλά όταν το κατά κεφαλήν προϊόν παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και η παραγωγικότητα χαμηλότερα, όταν η στέγη απορροφά το τριπλάσιο από ό,τι απορροφά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο νομίζω ότι το ζήτημα είναι να κατευθυνθούν όλα αυτά προς μία πραγματική σύγκλιση»

Όπως υποστήριξε, ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του πλούτου, αλλά και η σύγκλιση με την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα, τους μισθούς και την ποιότητα των θεσμών. «Δηλαδή δεν είναι μόνο το να αυξηθεί ο πλούτος, είναι να πλησιάσουμε και στην παραγωγικότητα και στον μισθό και σε όλα αυτά τα θέματα. Να ζούμε δηλαδή στον τόπο μας σαν ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει και με την ποιότητα των θεσμών».