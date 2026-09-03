Δ. Μαρκόπουλος: Θα είναι μία ΔΕΘ αλήθειας και συνέπειας – Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απόθεμα αξιοπιστίας

«Θα είναι μια ΔΕΘ αλήθειας και συνέπειας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (3/9) στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος λίγες ημέρες πριν από τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είπε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απόθεμα αξιοπιστίας», σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν και κοντινά μέτρα.

Αναλυτικότερα, αρχικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το πρόβλημά του είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων: «Αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει ο κ. Τσίπρας στη νέα του εποχή, στο Τσίπρας ΙΙ, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του κ. Τσίπρα. Τις τοποθετήσεις του τις κοστολογήσαμε πάνω από 13 εκατ. ευρώ. Το θέμα του δεν είναι το τι λέει, αλλά το έλλειμμα αξιοπιστίας».

Και πρόσθεσε: «Στη νέα του εποχή, θέλει να κάνει rebranding, αλλά όσο και να προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα». Συνέχισε λέγοντας: «Οι αντιπολιτεύσεις είναι σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην ταινία που έλεγε “βάλε κι άλλο, κυρ Στέφανε”».

Για ΔΕΘ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη ΔΕΘ και στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη. Έκανε λόγο για μια «ΔΕΘ αλήθειας και συνέπειας», προσθέτοντας: «Για μένα το μείζον δεν είναι τι λέει η αντιπολίτευση, το μείζον είναι τι θα πούμε εμείς το Σάββατο. Αυτό που μπορώ να πω, θα είναι μια Διεθνής Έκθεση που θα αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη. Θα είναι μια ΔΕΘ αλήθειας και μια ΔΕΘ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς κι αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω, είναι οι αδύναμες τάξεις και έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρ τους, πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μια ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους, μια ΔΕΘ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε και όχι αυτά που ενδεχομένως θα θέλαμε και βέβαια έχει έρθει η σειρά των συνεπών πολιτών, θα πρέπει κι αυτοί να πάρουν από το μέρισμα των θυσιών του ελληνικού λαού και της δημοσιονομικής επιτυχίας».



Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν έχουν καταθέσει την πρόταση, είπε: «Επικοινωνούμε καθημερινά με το Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλουμε να βάλουμε σε περιπέτειες τον τοπο. Η ΔΕΘ είναι το πρόγραμμά μας για το 2027. Είμαστε απολύτως κοστολογημένοι, σε αντίθεση με άλλους».

Για νέα μέτρα

Στη συνέχεια, σε ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί κάνουν λόγο για μέτρα 4ετίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε: «Πρωτίστως θα μιλήσουμε για το 2027. Τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα και το γνωρίζετε».

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, παραδέχθηκε ότι είναι ένας «φόρος με δυσκολίες. Βοηθά το κράτος να στεθεροποιήσει τα έσοδά του και να είναι λειτουργικό. Σηκώνει συζητήσεις. Το θέμα είναι τα μέτρα να είναι συνεπή ως προς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μας».

Τέλος, ερωτηθείς αν στη ΔΕΘ θα γίνει εξαγγελία μέτρων και για το 2026, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε: «Ας αφήσουμε τον πρωθυπουργό να τα εξειδικεύσει. Μέτρα κοντινά θα υπάρξουν». Καταλήγοντας πρόσθεσε: «Μίλησα για αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απόθεμα αξιοπιστίας. Π.χ. το είδαμε με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού. Ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο. Ό,τι αυξάνεται, θα παραμείνει. Ξηλώνουμε τις αδικίες των μνημονίων».