Ζαχαράκη: 30.000 αναπληρωτές στην Α’ φάση – “Θα φτάσουν περίπου τους 45.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς”

Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα σχολικά βιβλία, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, το πολλαπλό βιβλίο, το ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά και την κατάσταση στα μη κρατικά πανεπιστήμια αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τα βιβλία»

Από τον Σεπτέμβριο του 2027 νέα εγχειρίδια, από την Α’ δημοτικού έως την Α’ Λυκείου

Όπως αρχικά υπογράμμισε «Τα τελευταία χρόνια πράγματι τα βιβλία παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 2027 μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία, από την Α’ δημοτικού έως την Α’ Λυκείου, εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα με καινούργια εγχειρίδια (…). Πάντως για φέτος συνεχίζουμε με τα βιβλία τα οποία έχουν παραδοθεί».

30.000 αναπληρωτές στην Α’ φάση – Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φθάσουν περίπου σε 45.000

Αναφερόμενη στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών σημείωσε «Οι εκπαιδευτικοί είναι στη θέση τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ακούμε συνέχεια τη συζήτηση για τα κενά. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα σταματήσει, διότι τα κενά είναι ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Φέτος όμως, έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο και μόλις προχθές, 1η Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές».

Και πρόσθεσε «Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με την Α’ φάση προσλήψεων (…). Εμείς προσπαθήσαμε πέρσι να προβλέψουμε πολλά ζητήματα νωρίτερα, για αυτό και πραγματοποιήσαμε και τις προσλήψεις αναπληρωτών. Επαναλαμβάνω ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που έχουν προσληφθεί τα τελευταία 10 χρόνια στην Α’ φάση. Οι καθηγητές μας να αναμένουν μια δεύτερη φάση αναπληρωτών και πάλι νωρίτερα από ότι γίνεται συνήθως. Τέλη Σεπτεμβρίου περίπου 6.000 αναπληρωτές θα προσληφθούν. Και υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φθάσουμε στον τελικό αριθμό περίπου των 45.000 αναπληρωτών».

Σχετικά με τις καταγγελίες για τα περί «ατζέντας» στα σχολικά βιβλία

Σε ερώτηση για το παραπάνω ζήτημα η Υπουργός εξήγησε «Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία, δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν από τους εκπαιδευτικούς. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβαμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωσης αξιακών θεμάτων. Και πραγματικά θα ήθελα αφού συλλέξουμε όλα αυτά, να αποτιμηθεί και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι μια διαδικασία όμως, η οποία δεν είναι αυτή που ήταν προβλεπόμενη. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν συγγραφείς, υπήρχαν επιτροπές, ήλεγξαν και ενέκριναν αυτά τα βιβλία και μετά επέλεξαν ούτως ή άλλως οι εκπαιδευτικοί αυτό το οποίο θα ταίριαζε ούτως ή άλλως στο μάθημά τους (…). Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να είμαστε και νομικά καλυμμένοι, συγχρόνως όμως και ουσιαστικά απέναντι στα παιδιά και στους γονείς και βεβαίως στους εκπαιδευτικούς που θα το διδάξουν».

Συνεχίζεται το ψηφιακό φροντιστήριο – Επέκταση στην Α’ και Β’ Λυκείου – Ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στη Γ’ Λυκείου

Όπως σημείωσε η κα Ζαχαράκη «Θα το συνεχίσουμε, θα ξεκινήσει άμεσα (…). Φέτος, βάζουμε μάλιστα και ψηφιακό βοηθό. Πρώτα από όλα έχουμε μια προσφορά της Microsoft και θα μας βοηθάει ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στη Γ’ Λυκείου. Άρα, εκεί που παρακολουθείς το μάθημα live μπορείς να κάνεις και ερωτήσεις, να κάνεις test, να κάνεις επιπλέον δηλαδή προετοιμασία. Και αποφάσισα να επεκτείνω μέσα στην χρονιά το ψηφιακό φροντιστήριο, το live στην Α’ και στη Β’ Λυκείου».

Για τους φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων: «Θα εξαντληθούν τα μέσα για να μη χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά»

Τέλος, σχετικά με την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι το υπουργείο ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΠΠΕΠ έχει ήδη προχωρήσει στη διόρθωση των ζητημάτων που αφορούσαν δύο πανεπιστήμια, ενώ αναμένεται η επανάκτηση των αδειών τους. Για την περίπτωση τώρα, του Ανατόλια, η Υπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα που αφορούσε τη σύνθεση του Συμβουλίου έχει επίσης αντιμετωπιστεί και εκτίμησε ότι η λύση θα υπάρξει άμεσα. Επόμενο βήμα, σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, είναι η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, μέσω νέας κανονιστικής διαδικασίας.

«Θα εξαντληθούν τα μέσα για να μη χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο για να υποστηρίξουν αυτή την επιλογή των παιδιών», υπογράμμισε.