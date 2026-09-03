Αθήνα: Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
Στη σύλληψη ενός 34χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα μέσω της Interpol, προχώρησαν οι Αρχές στην Αθήνα.
Ο 34χρονος αναζητούνταν για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:
«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.
Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».