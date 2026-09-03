Ν. Παπαϊωάννου: Καμία παράταση στις διαγραφές φοιτητών – Τι ισχύει για τα μη κρατικά ΑΕΙ

«Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση» στη διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών, ξεκαθάρισε μέσω του ΕΡΤnews ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο πρώην πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στην επόμενη φάση των διαγραφών, στις δυνατότητες που έχουν οι ενεργοί φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά και στο τι πρόκειται να ισχύσει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η επόμενη φάση των διαγραφών

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου διαγράφηκαν περίπου 308.000 φοιτητές και φοιτήτριες τετραετών προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι είχαν εισαχθεί έως και το 2017 και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την παράταση της φοίτησής τους.

Η επόμενη φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα αφορά:

Φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και έλαβαν επιπλέον χρόνο, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως οι πολυτεχνικές σχολές, οι οποίοι είχαν εισαχθεί πριν από το 2016.

Ο υφυπουργός απέφυγε να προσδιορίσει τον συνολικό αριθμό των νέων διαγραφών, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για όσους αξιοποίησαν την ευνοϊκή ρύθμιση του 70%.

Εκτίμησε, πάντως, ότι οι φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων που ενδέχεται να διαγραφούν βρίσκονται κοντά στις 40.000 με 50.000. Σε αυτούς θα προστεθούν όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέσα στον επιπλέον χρόνο που τους είχε δοθεί.

«Προφανώς και δεν θα δοθεί παράταση»

Ερωτηθείς εάν υπάρχει το ενδεχόμενο νέας παράτασης, λόγω και της εγγύτητας των εκλογών, ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε κατηγορηματικά:

«Προφανώς και όχι. Δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στα παιδιά που διαγράφηκαν πέρυσι».

Όπως σημείωσε, η ρύθμιση ψηφίστηκε, εφαρμόστηκε χωρίς να δημιουργηθούν τα προβλήματα που είχαν προβλέψει οι επικριτές της και έγινε δεκτή από τα πανεπιστήμια.

«Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια που εισήχθη τη δεκαετία του 1970 ή του 1980 δεν έχει κανένα νόημα να παραμένει εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Οι φοιτητές που βρίσκονται κοντά στο όριο διαγραφής μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μία και μόνο συμμετοχή στην εξεταστική δεν αρκεί για να αποτρέψει αυτομάτως τη διαγραφή τους.

Για να λάβουν τον πρόσθετο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των προβλεπόμενων πιστωτικών μονάδων και να πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, η ρύθμιση αφορά όσους έκαναν συστηματική προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και όχι φοιτητές οι οποίοι παρέμεναν ανενεργοί επί σειρά ετών και εμφανίστηκαν μόνο στην τελευταία εξεταστική.

Τι ισχύει για τους νέους φοιτητές

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης αποτελεί πλέον πάγιο κανόνα και εφαρμόζεται και στους φοιτητές που εισάγονται φέτος στα πανεπιστήμια.

Για τα τετραετή προγράμματα ισχύει το «ν+2». Αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής έχει συνολικά έξι χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εάν, στο τέλος αυτού του διαστήματος, έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων, μπορεί να λάβει έναν επιπλέον χρόνο. Σε σχολές που προβλέπουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση μπορεί να δοθεί ακόμη ένα εξάμηνο.

Για τα πενταετή προγράμματα, όπως οι πολυτεχνικές και οι γεωπονικές σχολές, ισχύει το «ν+3», δηλαδή συνολική διάρκεια φοίτησης έως οκτώ έτη πριν από την εφαρμογή των πρόσθετων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους φοιτητές

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τους φοιτητές που εργάζονται και δυσκολεύονται να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με τις σπουδές.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, έχουν δύο βασικές επιλογές:

Να διακόψουν προσωρινά τις σπουδές τους για διάστημα έως δύο ετών, το οποίο δεν υπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης, οπότε ο προβλεπόμενος χρόνος σπουδών διπλασιάζεται.

Έτσι, σε ένα τετραετές πρόγραμμα, η διάρκεια της μερικής φοίτησης μπορεί να φτάσει τα οκτώ χρόνια.

Επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων των μη κρατικών ΑΕΙ

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια και στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας ή κατάργησης του σχετικού νόμου.

«Ο νόμος είναι συνταγματικός και ισχυρός. Παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα έχουμε στην πατρίδα μας», δήλωσε.

Το ΣτΕ ακύρωσε τον Αύγουστο άδειες λειτουργίας και πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το πρότυπο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν περιλάμβανε επαρκώς εξειδικευμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις εξειδικεύσεις που ζήτησε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο υφυπουργός δεν δεσμεύτηκε για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, τόνισε όμως ότι θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νομική και ακαδημαϊκή διαδικασία, ώστε οι φοιτητές να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Τι θα γίνει με όσους ήδη φοιτούν

Ο Νίκος Παπαϊωάννου διαβεβαίωσε ότι οι φοιτητές που παρακολούθησαν το πρώτο έτος σπουδών στα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν θα χάσουν την ακαδημαϊκή χρονιά και θα μπορέσουν να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο φοίτησαν», ανέφερε, χωρίς πάντως να εξειδικεύσει τον νομικό και διοικητικό μηχανισμό που θα εφαρμοστεί μέχρι την ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων.