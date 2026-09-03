Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με… ταχύπλοο στα διόδια της Αγίας Τριάδας – Δείτε εικόνες

Τροχαίο ατύχημα σημείωθηκε στα διόδια της Αγίας Τριάδας στην Φθιώτιδα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα… ταχύπλοο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamiareport, το μεσημέρι της Τετάρτης, ένα ΙΧ αυτοκίνητο τράκαρε με ταχύπλοο, το οποίο ρυμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στο γκισέ.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές.

Το συμβάν κατέγραψε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

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