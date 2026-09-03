Καρανίκας: Πολύ αερολογία στις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη

Την εκτίμηση ότι το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Αλέξης Τσίπρας «έχει πάρα πολύ αερολογία» διατύπωσε ο άλλοτε σύμβουλός του, Νίκος Καρανίκας κατά την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός με την πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε «χαρίζει φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο».

«Το μόνο που δεν έχει αερολογία είναι το 5%-6% ΦΠΑ στα τρόφιμα αλλά δεν μας είπε κάτι για καρτέλ, είπε αστεία πράγματα ας πούμε για την αποκέντρωση που την απέδωσε σε μεταφορά 5-6 υπουργείων. Στην ψηφιακή εποχή αποκέντρωση είναι αποκέντρωση η μεταφορά κάποιου κτηρίου;» πρόσθεσε ο κ. Καρανίκας μιλώντας στον ΣΚΑΙ το πρωί της Πέμπτης.

Ειδικά, δε, για την «πατριωτική εισφορά» που εξήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Νίκος Καρανίκας εκτίμησε ότι με αυτήν «χαρίζει φόρους. Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%, η καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα, αυτός μας είπε ότι θα αντικαταστήσει τους φόρους με την πατριωτική εισφορά».

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «αναξιόπιστο» σημειώνοντας ότι «ένας άνθρωπος που έχει λειτουργήσει με μια παρέα στο κόμμα του για να κάνει πραξικόπημα για να ανατρέψουν έναν εκλεγμένο πολιτικά πρόεδρο, είναι αναξιόπιστος. Πείτε ότι ζητάνε ένα συγγνώμη και ότι το έκαναν για να σώσουν το μαγαζί αλλά για μένα η αριστερά δεν είναι μαγαζί αλλά ο χώρος της Δημοκρατίας. Ένας αριστερός άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι είναι τέτοιος και να δημιουργεί ένα ΙΧ κόμμα και να έχει τα μέλη του ως υπηκόους. Ο Τσίπρας από ηγέτης, αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνας».

Ο κ. Καρανίκας ρωτήθηκε και για το πώς πρόλαβε η ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού να οργανωθεί και από πού εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του και απάντησε: «Ο Τσίπρας δεν είναι ούτε αυτόφωτος, ούτε παρθενογέννεση, Η βιτρίνα του είναι κωμική, για το σκληρό οργανωτικό έβαλε άτομα από τον ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζουν. Με κάποια παραλλαγή των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ 20 χρόνια μπορεί κάτι να παρουσιάσει. Έχει ευεργέτες και εθελοντές. Διαφάνεια δεν είναι πού θα τα φάω τα χρήματα, Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσες καλές παρουσιάσεις και τόσο πολυτελή γραφεία».

Κατά τον κ. Καρανίκα, επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας «στο μάρκετινγκ είναι πολύ καλός, έκανε θόρυβο επιλέγοντας να αδιαφορήσει για τον θεσμό της ΔΕΘ», «δεν είδα κάτι νέο, άσπρισαν λίγο τα μαλλιά του, ο Αλέξης αλλάζει αργά-αργά» ενώ για περιβάλλον του είπε ότι «είναι ανερμάτιστοι και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτοι»

«Η ουσία είναι ότι η πολιτική δεν είναι εξωτερικός παράγοντας αλλά πρέπει να πηγάζει από την κοινωνία και αυτό λείπει από τον Τσίπρα. Το κακό είναι ότι οι αριστεροί πηγαίνουν απελπισμένοι γιατί έχουν πιστέψει ότι το δόγμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης» κατέληξε ο Νίκος Καρανίκας για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.