Δέσποινα Βανδή: “Ο χρόνος που αφιέρωσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει” – Η αναφορά στη συνεργασία με τον Νότη Σφακιανάκη

Η Δέσποινα Βανδή μίλησε στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο, Σπυριδούλα Τριάντου.

Με αφορμή την επικείμενη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου για πρώτη φορά στη νυχτερινή Αθήνα, η τραγουδίστρια αναφέρεται στη σχέση που έχει αναπτύξει με τα δύο -ενήλικα πια- παιδιά της.

«Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο», εξομολογείται η Δέσποινα Βανδή.

«Δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα. Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά», σημειώνει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια και προσθέτει:

«Σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες».

Υπάρχει κάτι που κέρδισες μέσα από την αναγνωρισιμότητα, αλλά ταυτόχρονα ένιωσες ότι σου κόστισε προσωπικά;

«Το «κόστισε» είναι βαριά λέξη. Μόνο την αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο γενναιόδωρα. Από κει και πέρα, η δημοφιλία έχει και κάποιες αρνητικές στιγμές, αλλά αυτό συμβαίνει και ισχύει για όλους. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να εστιάζεις στο καλό», απαντά η Δέσποινα Βανδή.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο «όχι» που έχεις πει τα τελευταία χρόνια; Υπήρχε κάποια συνεργασία που σε δυσκόλεψε;

«Έχω πει «όχι» όταν αισθανόμουνα ότι θίγονταν οι προσωπικές μου πεποιθήσεις και αξίες. Επί της ουσίας, όχι, δεν έχει υπάρξει συνεργασία που να με δυσκόλεψε. Απλώς με κάποιους ταίριαζα περισσότερο και με άλλους λιγότερο. Τη μία και μοναδική φορά, που μου συνέβη, έφυγα πριν καν ξεκινήσω», παραδέχεται η τραγουδίστρια.