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Βρέθηκε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Βρέθηκε η 15χρονη Παναγιώτα που είχε εξαφανιστεί την Τρίτη στο Αγρίνιο.

Η ανήλικη είχε απομακρυνθεί από την οικία της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και έπειτα κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Εκεί συνάντησε μια φίλη της και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι γονείς της κοπέλας δήλωσαν αμέσως την εξαφάνιση στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ για την υπόθεση εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Αγρίνιο

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