Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που λειτουργούσε καντίνα σε περιοχή Natura στην Επανομή – Δείτε φωτο

Στην επ΄ αυτοφώρω σύλληψη μίας 42χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων, αλλά και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έπιασαν την γυναίκα να λειτουργεί σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στην Επανομή ενταγμένη στο δίκτυο «NATURA 2020», καντίνα πρόσφορη για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς να διαθέτει σχετική έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση.

Επιπρόσθετα, είχε αναπτύξει κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια με καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές καθώς και ένα τροχόσπιτο σαν αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αυθαίρετα χώρο στην παραλία.

Αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών υποβαθμίζοντας σημαντικά την περιβαλλοντική αξία της προστατευόμενης περιοχής (ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής) και διατάραξη της οικοσυστημικής ισορροπίας αυτής.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.