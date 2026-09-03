Διάσωση δύο αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή βορείων ακτών των νήσων Φλέβων

Προσάραξη λέμβου με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των βορείων ακτών των νήσων Φλέβων.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν με ίδιες δυνάμεις σε βραχώδη ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκεται πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή σπεύδει και ιδιωτικό σκάφος για συνδρομή.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.