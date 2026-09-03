90η ΔΕΘ: Η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει το πρόγραμμα και τις προτάσεις της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία”

Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων της 90ής ΔΕΘ αναμένεται να βρεθεί η εκδήλωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού, θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα καθώς και τις βασικές προτάσεις και θέσεις της παράταξης για το μέλλον της χώρας.

Με κεντρικό σύνθημα ότι «Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αλλάξει» και με βασικούς άξονες ότι η Δημοκρατία, η Αξιοπρέπεια και η Δικαιοσύνη μπορούν να γίνουν πράξη, η εκδήλωση φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για μια ουσιαστική πολιτική πρόταση αλλαγής.

Η ομιλία και η παρουσίαση θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Γερμανός» του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, από τις 17:30 έως τις 19:30.