Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απειλεί με εκτεταμένα αντίποινα εάν το Ιράν επιτεθεί στη χώρα του

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικές ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, σε μια ακόμα απειλή της χώρας του προς την Τεχεράνη εν μέσω ξαφνικής κλιμάκωσης της αμερικανοϊρανικής σύγκρουσης.

Οι φόβοι για νέα κλιμάκωση κυριάρχησαν και πάλι στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα αφότου αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με την Ουάσινγκτον να πλήττει τη νότια ακτή του Ιράν και την Τεχεράνη να χτυπά αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή.

Μιλώντας σήμερα σε εργαζόμενους του υπουργείου Άμυνας, ο Κατς δήλωσε ότι μια «ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα απελευθερώσει το Ισραήλ από τους όποιους περιορισμούς υπάρχουν σχετικά με μια επίθεση στο Ιράν».

Ο Κατς πρόσθεσε: «Θα σακατέψουμε όλες τις εθνικές στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του Ιράν – συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών – και θα οδηγήσουμε και πάλι το Ιράν βαθιά στη Λίθινη Εποχή και το σκοτάδι».