Δ. Τεμπονέρας: “Πλήρως κοστολογημένο το σχέδιο Τσίπρα – Εισφορά στο πλουσιότερο 1%”

Στην κυβερνητική κριτική για το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη απάντησε ο Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Παράλληλα, ανέλυσε την πρόταση για την επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στο πλουσιότερο 1% των πολιτών και απέρριψε τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί αντιγραφής του προγράμματός του.

Απαντώντας στην εκτίμηση κυβερνητικών πηγών ότι οι εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού κοστίζουν περίπου 13 δισ. ευρώ μόνο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους, ο κ. Τεμπονέρας έκανε λόγο για «ανώτατη μπακαλική».

«Πριν από έναν μήνα η κυβέρνηση μάς έλεγε ότι πέντε παρεμβάσεις που ανακοινώσαμε κοστίζουν 18 δισ. ευρώ. Τώρα φαίνεται ότι έπεσε στα 13 δισ. ευρώ και μάλλον θα συνεχίσει να πέφτει», σχολίασε.

Στη συνέχεια άσκησε συνολική κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τη δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβερνητική παράταξη δεν δικαιούται να παραδίδει «μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας».

Για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι, έπειτα από τη διαπραγμάτευση και τις θυσίες του ελληνικού λαού, παραδόθηκαν «καθαρός δημοσιονομικός διάδρομος, ρυθμισμένο χρέος και γεμάτα ταμεία».

«Καθαρή δαπάνη 5,5 δισ. ευρώ και νέα έσοδα 2 δισ.»

Ο κ. Τεμπονέρας υποστήριξε ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε είναι πλήρως κοστολογημένο, με καθαρή δαπάνη περίπου 5,5 δισ. ευρώ και σχεδόν 2 δισ. ευρώ μόνιμα έσοδα από αλλαγές στην κατανομή των φορολογικών βαρών.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο δίνει έμφαση στη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Μείωση της προκαταβολής φόρου.

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών των μικρομεσαίων σε έως 120 δόσεις.

Παρεμβάσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς.

Μείωση του ΦΠΑ.

Μέτρα για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Έχουμε ένα διαφορετικό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο, το οποίο δίνει διέξοδο με συγκεκριμένα ορόσημα και πλήρη κοστολόγηση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι όλες οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν προς αξιολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όταν αυτό αποκτήσει τη δυνατότητα κοστολόγησης των προγραμμάτων των κομμάτων.

«Ας φέρει και ο κ. Μητσοτάκης τις εξαγγελίες του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να μας πει πού βρίσκει κάθε φορά τα χρήματα. Ας τις φέρουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση της μελέτης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της έρευνας που έχουμε κάνει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο μεμονωμένων μέτρων, αλλά συνοδεύονται από αναλυτικό κείμενο στο οποίο παρουσιάζεται το κόστος κάθε παρέμβασης ανά έτος και σε βάθος τετραετίας.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Ο Διονύσης Τεμπονέρας στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο, όπως είπε, θα έχει στόχο τόσο τη σύγκλιση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη όσο και τον περιορισμό των μεγάλων ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας.

«Παρουσιάσαμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για το πού πρέπει να κατευθυνθεί παραγωγικά η χώρα, πού πρέπει να επενδύσει και σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσει την επόμενη δεκαετία», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, το σχέδιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: την παραγωγική ανάπτυξη, τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, με παρεμβάσεις στην εργασία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη φορολογία.

Πώς θα εφαρμοστεί η «πατριωτική εισφορά»

Αναφερόμενος στην προτεινόμενη «πατριωτική εισφορά», ο κ. Τεμπονέρας διευκρίνισε ότι θα αφορά το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού και θα εφαρμοστεί μετά τη δημιουργία ολοκληρωμένου περιουσιολογίου.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με διεθνείς οικονομικές αναλύσεις, το πλουσιότερο 1% κατέχει περίπου το 25% του εθνικού πλούτου.

«Αφού συγκροτήσουμε περιουσιολόγιο και καταγράψουμε την κινητή και ακίνητη περιουσία, θα υπάρξει φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου, δηλαδή των εκατομμυριούχων», εξήγησε.

Ο ίδιος επικαλέστηκε τη συνταγματική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία κάθε πολίτης συμμετέχει στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα, σημειώνοντας ότι η εισφορά θα αφορά φυσικά πρόσωπα με πολύ μεγάλη περιουσία και όχι γενικά πολίτες που διαθέτουν ένα επιπλέον περιουσιακό στοιχείο.

«Πρέπει πρώτα να καταγραφεί η περιουσία και στη συνέχεια να προσδιοριστούν επακριβώς οι υπόχρεοι», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σταμάτησε το 2019 τη διαδικασία κατάρτισης περιουσιολογίου.

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τεμπονέρας απάντησε και στην κριτική του ΠΑΣΟΚ ότι μεγάλο μέρος των προτάσεων Τσίπρα αποτελεί αντιγραφή του δικού του προγράμματος.

«Μετά την κα Καρυστιανού, η οποία είπε ότι αντιγράψαμε την ιδρυτική της διακήρυξη, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μας πει ότι αντιγράφουμε το οικονομικό του πρόγραμμα. Λίγη ψυχραιμία και λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτουν», σχολίασε.

Για την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει τις προτάσεις του πριν από την επίσημη έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απάντησε ότι «όσοι δίνουν τη μάχη της ημερομηνίας, εμείς τους απαντάμε ότι δίνουμε τη μάχη του περιεχομένου».

«Παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας επειδή είμαστε έτοιμοι και δίνουμε τη δυνατότητα στους υπόλοιπους να αντιπαρατεθούν, να σχολιάσουν και να απαντήσουν με τις δικές τους προτάσεις. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε την άδεια του κ. Μητσοτάκη για να παρουσιάσουμε τις πολιτικές μας θέσεις», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση να απαντήσει για το σήμερα»

Τέλος, απέρριψε τις συγκρίσεις με το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» του 2015, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει για τα σημερινά προβλήματα των πολιτών.

«Ας αφήσει η κυβέρνηση το 2015 και το 2009 και ας μας πει γιατί η βενζίνη παραμένει στα δύο ευρώ, γιατί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να είναι υψηλές, γιατί τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 16% την τελευταία διετία και γιατί το εισόδημα των πολιτών τελειώνει στις 19 του μήνα», κατέληξε ο Διονύσης Τεμπονέρας.