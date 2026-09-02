MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Σία Κοσιώνη: Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 – Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, η Σία Κοσιώνη έστειλε το πρώτο της μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο που ανοίγει.

Σε βίντεο από τη φωτογράφιση του σταθμού, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του ΑΝΤ1, με τη Σία Κοσιώνη να παρεμβαίνει με το σχόλιό της στην επικαιρότητα.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», είπε η Σία Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά στη Ρόδο – Συνελήφθησαν οι γονείς

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε σε φαλαινοκαρχαρίες στο Μεξικό – Το εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Εξαφάνιση 15χρονης από το Αγρίνιο – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συμμορίες έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών συστημάτων από σχολεία στη Νεάπολη – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Το Λονδίνο απειλεί με “μέτρα’ εναντίον των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο: Είναι ένα υπερωκεάνιο, πολλοί μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο