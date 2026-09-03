Λάκης Λαζόπουλος σε Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο: “Ευτυχώς που μετακινηθήκατε από την ΕΡΤ και μπορέσαμε να βρεθούμε”

Ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκε για πρώτη φορά στον καναπέ του “Studio στις 3” το μεσημέρι της Πέμπτης, απέναντι από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μετακίνηση των δύο παρουσιαστών από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την απόφασή τους αλλά και το γεγονός πώς δε βρέθηκε ποτέ καλεσμένος τους, όσο οι δύο ήταν στην κρατική τηλεόραση.

Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο στην αρχή της συνέντευξής του.

«Δεν ήρθα ποτέ εγώ στην ΕΡΤ. Γιατί η πόρτα της ΕΡΤ, ξέρετε, είναι κλειστή για μένα. Και ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε να βρεθούμε», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε», του απάντησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με τον καλεσμένο να λέει: «Το ξέρω ότι προσπαθήσατε, αλλά η πόρτα της ΕΡΤ είναι πάντα κλειστή για μένα».

Όταν οι παρουσιαστές επισήμαναν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε: «Δεν αλλάζουν. Και αν αλλάξουν, μπαίνουν οι άλλοι που επίσης κρατάνε κλειστή την πόρτα. Γιατί έχουν μάθει όλοι να κρατάνε κλειστή την πόρτα εκεί που χρειάζεται».

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