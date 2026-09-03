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Σύλληψη άνδρα με καλάσνικοφ σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στις Βρυξέλλες

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στις Βρυξέλλες όταν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Midi, τελωνειακοί βρήκαν ένα καλάσνικοφ στην τσάντα ενός άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με το Politico.

Ο ύποπτος είχε φτάσει πρόσφατα με τρένο από τη Γαλλία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν είχε βγάλει ούτε επιδείκνυε το όπλο μέσα στον σταθμό. Οι Αρχές στις Βρυξέλλες εξακολουθούν να ερευνούν για ποιον λόγο είχε μαζί του το καλάσνικοφ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν αξιοποίησε το περιστατικό με το καλάσνικοφ για να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να αναπτύξει κοινές περιπολίες αστυνομικών και στρατιωτικών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τους σταθμούς του μετρό.

«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή τους», έγραψε ο Κεντέν στο X. «Αυτό αποδεικνύει ότι η ενίσχυση των περιπολιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και το μετρό με τη συνδρομή του στρατού μας είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμη και να επεκταθεί».

Ο Gare du Midi, ο σημαντικότερος διεθνής σιδηροδρομικός κόμβος του Βελγίου, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και ασφάλειας.

Βρυξέλλες

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