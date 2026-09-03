Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο 24χρονος Ούγγρος για τα “ντριφτ” στη Νέα Παραλία – 7 μήνες με τριετή αναστολή

Ένοχος κρίθηκε ο 24χρονος υπήκοος Ουγγαρίας που είχε συλληφθεί μετά τους επικίνδυνους ελιγμούς με σπορ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση εκδικάστηκε, έπειτα από αναβολή, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο, μετά την αναγνώριση ελαφρυντικού, του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή.

Ο 24χρονος είχε παραπεμφθεί να δικαστεί για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο και φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, μεταξύ άλλων «τετακέ και οκταράκια», επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, μάρτυρας αναφέρθηκε και στις εικόνες που είχαν καταγραφεί στη Νέα Παραλία, περιγράφοντας πως «ένα από τα αυτοκίνητα έφυγε από τη στοίχιση και πραγματοποιούσε διελεύσεις επί του πλακόστρωτου της Νέας Παραλίας».

Όπως κατέθεσε ο ίδιος, πολίτης που του είχε παραδώσει τα σχετικά βίντεο τού ανέφερε πως περίπου 24 ώρες νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και τα «ντριφτ» επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ του προώθησε και το σχετικό βίντεο.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε παράλληλα και στο ζήτημα της άδειας που είχε δοθεί για την παρουσία των συγκεκριμένων αυτοκινήτων στη Νέα Παραλία, υποστηρίζοντας πως οι πληροφορίες που είχε λάβει ήταν ότι υπήρχε αδειοδότηση για τη στάθμευση των οχημάτων στο πλακόστρωτο και όχι για την πραγματοποίηση διελεύσεων.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει κινητοποίηση της Τροχαίας, καθώς κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου.

Με την απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ο νεαρός κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε τελικά ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή, μετά την αναγνώριση ελαφρυντικού.