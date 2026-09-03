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Μαρινάκης για Τσίπρα: 13 δισ. οι υποσχέσεις, 145 εκατ. η πατριωτική εισφορά, τα άλλα 12,5 δισ. από πού θα τα βρει;

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τον λογαριασμό των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα ανέβασε στα 13 δισ. ευρώ τον χρόνο ο Παύλος Μαρινάκης και έβαλε απέναντί του τα 145 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, μπορεί να αποφέρει η «πατριωτική εισφορά» στο πλουσιότερο 1%.

«Τα υπόλοιπα παραπάνω από 12,5 δισ. από πού θα τα βρει ο κ. Τσίπρας;», ήταν το ερώτημα με το οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπύκνωσε την επίθεση στο οικονομικό πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» από το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» του 2014, είπε ο κ. Μαρινάκης, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επέστρεψε με υποσχέσεις χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση.

Ο λογαριασμός των 8 δισ. για τα σπίτια

Στο briefing έβγαλε μάλιστα «χαρτί και μολύβι» για την εξαγγελία των 50.000 νέων κατοικιών. Με κόστος κατασκευής 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό και ένα σπίτι 80 τ.μ., υπολόγισε το κόστος στις 160.000 ευρώ ανά κατοικία.

«Αν πολλαπλασιάσουμε το 160.000 επί 50.000 σπίτια, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισ. ευρώ», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας».

Για την «πατριωτική εισφορά» επικαλέστηκε τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2024. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλουσιότερο 1% αντιστοιχεί σε περίπου 67.000 φυσικά πρόσωπα, με φορολογητέο εισόδημα 14,5 δισ. ευρώ. Ένας φόρος 1%, όπως υποστήριξε, θα απέφερε 145 εκατ. ευρώ.

Ακόμη και αν το ποσό είχε φτάσει σήμερα τα 200 εκατ. ευρώ λόγω της ανάπτυξης, συνέχισε, η απόσταση από τα 13 δισ. παραμένει τεράστια. Και επανέφερε το ερώτημα: «Τα υπόλοιπα παραπάνω από 12,5 δισ. από πού θα τα βρει ο κ. Τσίπρας;»

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε παράλληλα τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη αυτοκριτικής και προσπάθεια να «ξαναγράψει την ιστορία», αντιπαραβάλλοντας την πορεία της απασχόλησης, των επενδύσεων και της φορολογίας μετά το 2019.

«Αν σε αντιγράφει, έχεις κι εσύ αυταπάτες»

Πάτημα για νέα επίθεση έδωσε και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «αυταπάτες», αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός του.

«Αν σε αντιγράφει, έχεις κι εσύ αυταπάτες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τη Χαριλάου Τρικούπη «να κοιταχτεί στον καθρέφτη».

Οριζόντια και μόνιμα μέτρα από τον Μητσοτάκη

Από το briefing βγήκε όμως και η επόμενη είδηση για τη ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι στο πακέτο που θα παρουσιάσει το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπάρχουν και οριζόντια μέτρα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για παροχές μιας χρήσης.

Οριζόντια και μόνιμα μέτρα

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στο πακέτο που θα παρουσιάσει το ερχόμενο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπάρχουν και οριζόντια μέτρα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για παροχές μιας χρήσης. «Ό,τι ακουστεί και φέτος από τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα», είπε, διευκρινίζοντας ότι θα ισχύουν από το 2027 και μετά.

Αλέξης Τσίπρας Παύλος Μαρινάκης

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