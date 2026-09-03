ΔΕΘ: Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες του. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ΔΕΗ TechLivingZone με προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας και τεχνολογίας για το σπίτι και την επιχείρηση, τις δυνατότητες συνδεσιμότητας που προσφέρει το ΔΕΗ Fiber, καθώς και τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ blue. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από εξειδικευμένους συμβούλους και να επωφελούνται από αποκλειστικές καθημερινές προσφορές, διαθέσιμες μόνο στη ΔΕΘ.

Κεντρικό σημείο της φετινής παρουσίας της ΔΕΗ στη ΔΕΘ αποτελεί η ΔΕΗ TechLivingZone, η οποία συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο χώρο προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την ενέργεια, την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα. Μέσα από έξι κατηγορίες, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση έως τον έξυπνο εξοπλισμό για το σπίτι και την επιχείρηση.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της ΔΕΗ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ΔΕΗ Fiber, το internetυπερυψηλών ταχυτήτων μέσω δικτύου FTTH που είναι ήδη διαθέσιμο σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ, στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου, θα παρουσιάζονται οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης που προσφέρει η ΔΕΗ μέσω της ΔΕΗ blue, του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου φόρτισης στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, με το περίπτερο της ΔΕΗ να φιλοξενεί το QuietCorner, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας, σχεδιασμένο να προσφέρει ένα πιο ήρεμο περιβάλλον σε επισκέπτες που ενδέχεται να βιώσουν υπερδιέγερση ή άγχος.

Η παρουσία της ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ αποτυπώνει στην πράξη τη στρατηγική εξέλιξή της ως κορυφαίο PowertechΌμιλο. Από τις σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και το smartliving έως τη συνδεσιμότητα και την ηλεκτροκίνηση, ο Όμιλος αναπτύσσει ένα ενιαίο οικοσύστημα προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών,διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών του. Παράλληλα, η φυσική παρουσία, τα ψηφιακά κανάλια και οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας μία νέα σχέση με τον πελάτη, πιο άμεση και προσωποποιημένη, καθώς και μία ενιαία, συνεπή εμπειρία εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο επαφής μαζί του.

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Όμιλος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ επεκτείνει το αποτύπωμά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία. Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,6 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 31TWh ηλεκτρικής ενέργειας και μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ενέργειας.