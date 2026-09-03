Θρίλερ στον Μαραθώνα: Είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξη

Μια καταγγελία για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί από συγγενικό της πρόσωπο εδώ και περίπου δέκα χρόνια, οδήγησε την Αστυνομία σε έρευνα σε σπίτι στην περιοχή του Μαραθώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.

Σήμερα, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η Αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη.

Η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει.