Η Θεσσαλονίκη συναντά την Ιαπωνία στη ΔΕΘ: Ένας διάλογος πολιτισμού, γαστρονομίας και τοπικής παραγωγής

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τουρισμού παρουσιάζουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο του Δήμου, (απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ), τιμώντας την Ιαπωνία.

Μέσα από ένα πρωτοποριακό «πάντρεμα» της ανατολικής παράδοσης με τη μεσογειακή ταυτότητα της πόλης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μοναδικές στιγμές όπου ο πολιτισμός, η υψηλή μαγειρική τεχνική και τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα γίνονται «ένα».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Η Ανατολή συναντά την Παράδοση

18:30 – «Πολιτιστική Γέφυρα: Από την Ιαπωνία στον Πόντο» Μια πρωτοφανής καλλιτεχνική συνάντηση που καταργεί τα γεωγραφικά σύνορα. Μια εξαίρετη χορευτική ομάδα από την Ιαπωνία θα ερμηνεύσει ποντιακή μουσική και παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Η εκδήλωση αποτυπώνει έμπρακτα την οικουμενικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και τον βαθύ σεβασμό της ιαπωνικής κουλτούρας προς τη μουσική παράδοση της περιοχής μας. Στο τέλος της παρουσίασης θα προσφερθεί κέρασμα Πυροσκύ με γέμιση Γκιόζα (gyoza)

19:00 – «Japanese BBQ: Τα ντόπια υλικά τοποθετούνται σε ιαπωνική σχάρα» Η τέχνη του ιαπωνικού ψησίματος συναντά τον γαστρονομικό πλούτο της Μακεδονίας. Ένα ιδιαίτερο live BBQ event, όπου εξειδικευμένος Θεσσαλονικιός σεφ στην Ιαπωνική μαγειρική, Γιάννης Τρασανίδης, δημιουργεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εκλεκτά τοπικά προϊόντα της Θεσσαλονίκης, μεταμορφώνοντάς τα ιαπωνικές τεχνικές ψησίματος και μαριναρίσματος σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Τα εδέσματα που θα παρουσιάσει είναι:

Μαύρο χοίρο σε ξυλάκι (kushiyaki) με χειροποίητη λεμονάτη σος με σόγια (ponzu) Κοτόπουλο με σάλτσα (tare) και ριγανέλαιο Μελιτζάνα Λαγκαδά με μαρινάδα από σπόρους σόγιας (miso)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου (19:00): «EastmeetsWest» από το «TheMetHotel»

Ο executive chef του ξενοδοχείου «The Met» και chef ambassador του Δήμου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Τσανανάς παίρνει τη σκυτάλη της γαστρονομίας, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό culinary show. Πρόκειται για έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό, όπου η αγνότητα των ελληνικών τοπικών υλικών αναδεικνύεται μέσα από τις αυστηρές, λιτές και απόλυτα ισορροπημένες τεχνικές της ιαπωνικής κουζίνας.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου (19:00): Η αυθεντική ιαπωνική κουλτούρα του «Okuki»

Το νεοφερμένο εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη «Okuki» μυεί το κοινό στους λεπτούς χειρισμούς και τις ισορροπίες της σύγχρονης ιαπωνικής εστίασης. Μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία που αναδεικνύει την ιαπωνική γαστρονομική φιλοσοφία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του διεθνούς κοινού της Έκθεσης. Θα δοκιμάσουμε:

Udon noodles με λαχανικά του τόπου μας

Futomaki με μαρινάδα τσίπουρο

Tempura maki με κουμ κουατ

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου (20:00): «Maregon Japan Edition»

Μια γλυκιά συνάντηση Ελλάδας και Ιαπωνίας με τη συμμετοχή του ιστορικού ζαχαροπλαστείου «Εμμανουήλ Μπεζές». Το νέο γλύκισμα «Μαρεγκόν» συστήνεται επίσημα στην 90ή ΔΕΘ με μια ειδική συλλογή εμπνευσμένη από την Τιμώμενη Χώρα, συνδυάζοντας μαρέγκες και κρεμώδη γέμιση με καβουρδισμένο ιαπωνικό πράσινο τσάι, σιρόπι matcha και το ιαπωνικό εσπεριδοειδές yuzu. Θα προσφερθούν:

Maregon Yuzu με φιστίκι Αιγίνης

Maregon Hοjicha με κρεμ καραμελέ

Maregon Yuzu με κρέμα σεράνο

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (19:00): «Live Sushi Cooking με αυθεντικό ιαπωνικό sushi»

Η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει με ένα θεαματικό live cooking session. Οι παρευρισκόμενοι θα παρακολουθήσουν την παρασκευή αυθεντικού ιαπωνικού sushi, το οποίο όμως έχει ως πρωταγωνιστή τη θάλασσα της Θεσσαλονίκης. Φρέσκα αλιεύματα και θαλασσινά του Θερμαϊκού Κόλπου μετατρέπονται σε nigiri και maki.