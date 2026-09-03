Χρ. Δήμας: Ολοκληρώθηκε το 62% του έργου του Fly Over

Αυτοψία στις εργασίες κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας (fly over) στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την πορεία τους.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στο 62% της ολοκλήρωσης του έργου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την δημιουργία της υπερυψωμένες λεωφόρου της κυκλοφορίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε σίγουρα ανησυχία.

Υπήρχε προβληματισμός στους Θεσσαλονικείς, ρρώτον, εάν το έργο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς είναι πραγματικά ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό έργο και δεύτερον, κατά πόσο θα προκληθούν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών κατά την διάρκεια κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου.

Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι όσοι περνάνε από την περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπουν ότι η πορεία των εργασιών είναι πραγματικά εξαιρετικά ικανοποιητική. Βλέπουμε κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα τις αλλαγές τις οποίες υπάρχουν και την πρόοδο στο συγκεκριμένο έργο» είπε ο κ. Δήμας προσθέτοντας ότι βούληση και στόχος είναι οι εργασίες να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

Περαιτέρω δε ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου είναι ο Μάιος του 2027 προσθέτοντας ότι πρόκειται για «εξαιρετικά φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα» ωστόσο όπως τόνισε το «χρονοδιάγραμμα παραμένει για τον Μάιο του 2027, όπως όπως έχουμε πει, το δεύτερο τρίμηνο του 2027».

Ανέφερε ότι οι περίπου 700 εργαζόμενοι εργάζονται πυρετωδώς κι ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο από την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας θα εξυπηρετείται διπλάσιος όγκος οχημάτων από ότι σήμερα. Ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα υπάρχουν διόδια και ότι η διέλευση των οχημάτων θα είναι ελεύθερη ενώ η συντήρηση της οδού θα είναι υποχρέωση του ιδιώτη κατασκευαστή.

«Αυτά είναι σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν ακόμα πιο καινοτόμο και πρωτοποριακό το συγκεκριμένο έργο, το οποίο νομίζω ότι όλοι αναμένουμε, ώστε όταν με το καλό δοθεί στην πληροφορία, θα αλλάξει πράγματι ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων» είπε ο υπουργός.