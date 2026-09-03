Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει την αντεπίθεσή του για τη δεύτερη θέση

Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρίσκονται σε όλη την Κρήτη, «σαρώνοντας» το νησί καθώς για πρώτη φορά η 3η Σεπτέμβρη, ημέρα ίδρυσης του Κινημάτος, γιορτάζεται εκτός Αθήνας, όπως σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”, η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η επιλογή της Κρήτης έγινε, σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθώς «η σημειολογία είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει πρώτα απ’ όλα με την ανάγκη να απευθυνθούμε στην ελληνική περιφέρεια αλλά και με το ότι πρόκειται για ένα νησί το οποίο έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκφράσει τον αγροτικό κόσμο, τον προοδευτικό κόσμο, την αποκέντρωση αλλά και το αντίστροφο, το νησί αυτό είναι στην πρωτοπορία του ΠΑΣΟΚ. Είναι βεβαίως και η γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη.»

«Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν δράσεις και στην Αττική αλλά το σημαντικό δεν είναι να μείνουμε στο εορταστικό κομμάτι. Το σημαντικό για εμάς είναι τι νοηματοδοτεί η 3η του Σεπτέμβρη σήμερα, απέναντι σε μία κοινωνία η οποία πιέζεται και ακόμα περισσότερο η μεσαία τάξη. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει να δώσει κάτι περισσότερο, ίσα-ίσα έχει αποτύχει και η ελληνική κοινωνία νιώθει ότι δεν εκφράζεται πολιτικά. Το μεγάλο στοίχημα για εμάς λοιπόν είναι αυτό: να τους δώσουμε έκφραση, ελπίδα και προοπτική», πρόσθεσε η βουλευτής.

Σχολιάζοντας τα όσα εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (02/09), η Ν. Γιαννακοπούλου σημείωσε: «Ο κύριος Τσίπρας έκανε μία επικοινωνιακή κίνηση προσπαθώντας να εμφανίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο σίγουρα ταυτίζεται με προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα στην προηγούμενη ΔΕΘ. Δεν θα μείνω απλά και μόνο στο γεγονός της αντιγραφής. Δική μου αίσθηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να απευθυνθεί και αυτός στον χώρο του κέντρου, με την υποσημείωση βέβαια και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ο χώρος του κέντρου είναι αυτός ο οποίος του γυρίζει κατά κύριο λόγο την πλάτη και είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός γιατί δεν ξεχνάει ποια ήταν η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν ξεχνάει πως έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, τον νόμο Κατρούγκαλου, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, το Υπερταμείο, το τρίτο μνημόνιο και πολλά ακόμα.

Εμείς όμως ως ΠΑΣΟΚ δεν μένουμε σε αυτό. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχει μία πολύ δυναμική ομάδα στελεχών και με βάση το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας και τη δουλειά την οποία οφείλουμε να κάνουμε στη βάση, πορευόμαστε γιατί η χώρα έχει ανάγκη από μία άλλη προοπτική, δεν είναι το «Μητσοτάκης ή χάος», δεν είναι μονόδρομος σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, όπως προσπαθούν επιμελώς να μας παρουσιάσουν.

Η χώρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει πορεία και αυτή την αλλαγή πορείας μπορεί να την εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ.»

Για τα όσα δείχνουν οι έως τώρα δημοσκοπήσεις, η βουλευτής του Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών σχολίασε: «Θα έλεγα να μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και κανείς δεν μπορεί να έχει καμία αβεβαιότητα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε εμείς, ούτε κανείς.

Εμείς προφανώς και κάνουμε αντεπίθεση, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Πρέπει να περάσουμε στη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι αυτό ήδη άρχισε να φαίνεται σε κάποιες μετρήσεις, θα φανεί ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Σίγουρα δεν είναι απλό, υπάρχει ένας ανταγωνισμός.

Μπορούμε όμως να απευθυνθούμε στη μεσαία τάξη, που είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου, που είναι ο μεγάλος πλειοψηφικός χώρος, αυτός είναι ο χώρος ο οποίος καθορίζει τις εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα του μέτρου, της ψυχραιμίας, της σοβαρότητας, είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα σωστά, δίκαια, με βάση το πρόγραμμά του, το κάναμε στο παρελθόν και μπορούμε να το κάνουμε ξανά στο μέλλον», τόνισε η Νάντια Γιαννακοπούλου.