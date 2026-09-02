Επίσκεψη Όλγας Κεφαλογιάννη στη Χαλκιδική – Συνάντηση με φορείς για την τουριστική ανάπτυξη

Τη Χαλκιδική επισκέφθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και την καταγραφή των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την υπουργό συνόδευσε η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού, Βασιλική Κουτσούκου.

Η υπουργός επισκέφθηκε τον ‘Αγιο Μάμα, όπου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Αγωνιστών της Χαλκιδικής του 1821 στη Μάχη των Ελών, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρρά.

Η κυρία Κεφαλογιάννη απηύθυνε χαιρετισμό και κατέθεσε στεφάνι, τιμώντας τη μνήμη και τη συμβολή των Αγωνιστών της Χαλκιδικής στην Επανάσταση του 1821. Κατά τον χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης του τόπου ως παρακαταθήκης για τις σύγχρονες γενιές και την πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια, η υπουργός πραγματοποίησε διευρυμένη σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κ.Ιωάννη Κουφίδη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Ενοικιαζόμενων Δωματίων, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν η πορεία του τουρισμού στη Χαλκιδική, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προορισμού. Η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με ένα ισχυρό και διαχρονικό brand, το οποίο συνδέεται και με την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλκυση, μεταξύ άλλων, και του οδικού τουρισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα των γενικών υποδομών και την άμεση διασύνδεσή τους με την ανθεκτικότητα και την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη των προορισμών της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκαν από την υπουργό οι κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, με σκοπό ακριβώς την ανταπόκριση κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης στις ανάγκες για γενικές υποδομές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη της γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, καθώς και την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων της περιοχής.

Τέλος, αναφορά έγινε από όλους τους συμμετέχοντες στην άμεση και ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών από τις περιοχές που επλήγησαν κατά την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σίβηρη, εν μέσω κορύφωσης της καλοκαιρινής περιόδου, που συνέβαλε καθοριστικά στη γρήγορη επαναφορά της ευρύτερης περιοχής στην κανονικότητα και διατήρηση της εικόνας του προορισμού ως απολύτως ασφαλούς για τους επισκέπτες.

Η σύσκεψη οργανώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Ιωάννη Κουφίδη και συμμετείχαν ο βουλευτής Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος και ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής Γιώργος Σκιαδαρέσης.

Η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας του υπουργείου Τουρισμού με την αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς, με στόχο την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χαλκιδικής και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια η υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, όπου ξεναγήθηκε στα ευρήματα που αναδεικνύουν τη μακραίωνη ιστορία και τον σπουδαίο πολιτισμό της Χαλκιδικής, από την προϊστορική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα, και στα εκθέματα από δωρεές και συλλογές, με σημαντικότερη την αρχαιολογική Συλλογή Λαμπρόπουλου. Παράλληλα, κατά την ξενάγηση, μεγάλη έμφαση δόθηκε στις πολυμεσικές εφαρμογές και τις διαδραστικές οθόνες που συμπληρώνουν την εμπειρία του επισκέπτη στο Μουσείο.