Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 8.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 61,00 έως τη Χ.Θ. 21,100 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.