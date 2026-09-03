Λένα Ζευγαρά για Σταμάτη Γονίδη: Είναι κυριολεκτικά θρύλος και τέρας γνώσεων, στα μάτια του είδα ένα μικρό παιδί

Για τη συνεργασία της με τον Σταμάτη Γονίδη μίλησε η Λένα Ζευγαρά, επισημαίνοντας πως ο τραγουδιστής είναι ένας θρύλος στα μάτια της, με πολλές γνώσεις και μία παιδική ψυχή.

Οι δυο τραγουδιστές θα εμφανίζονται μαζί στο Vogue Club της Αθήνας, με το πρώτο τους live που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να έχει βγει ήδη sold out. Η Λένα Ζευγαρά έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη, εξηγώντας πώς αισθάνεται για τον νέο αυτό σταθμό στην καριέρα της.

Η Λένα Ζευγαρά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της: «Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα “Α, κι αυτό, έχει πει κι αυτό”. Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Καταρχάς είναι, είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί».

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Η τραγουδίστρια, στη συνέχεια, δήλωσε πως ο Σταμάτης Γονίδης ετοιμάζει πολλά τραγούδια τα οποία θα ερμηνεύσουν μαζί: «Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο”. Του λέω “Σταμάτη, περίμενε”, του λέω “για να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις”. Μου τραγούδησε. Έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο. Δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα. Μου λέει “Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο”. Μου λέει “Θα το μάθεις από το τηλέφωνο” και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο. Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του», κατέληξε.