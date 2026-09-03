Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα εγκαίνια της Έκθεσης Γλυπτικής “Ανάποδη Αλήθεια” στο Κέντρο Ιστορίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθηκών διοργανώνουν έκθεση γλυπτικής του καλλιτέχνη Γαβριήλ Ανδρονικίδη με τίτλο “Ανάποδη Αλήθεια” στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη – πλατεία Ιπποδρομίου).

Τα εγκαίνια της έκθεσης “Ανάποδη Αλήθεια” θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20.30 στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, μορφές που έχουν ως αφετηρία τον άνθρωπο, όχι ως εικόνα, αλλά ως βίωμα, ως μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ο καλλιτέχνης μέσα από την τριβή με το μάρμαρο, το ξύλο και την πέτρα προσπαθεί να ανακαλύψει την “ανάποδη αλήθεια”, που μπορεί να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή, όμως αποτελεί μια πιο στέρεη εκδοχή της πραγματικότητας.

Διάρκεια έκθεσης: 3 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2026.

Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα πρωϊνά 10:00 – 14:00 και τα απογεύματα 17:30 – 20:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οι επισκέψεις των σχολείων θα πραγματοποιούνται οργανωμένα, με προκαθορισμένα ραντεβού στα τηλέφωνα: 2313-318701, 8705. E-mail: kith@thessaloniki.gr